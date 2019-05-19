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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Енисей
Красноярск
Кутьин 40
Кутьин 87
2:2
Матч завершен
Динамо
Москва
Жоаозиньо 35
Юсупов 83
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
19 мая 2019, 14:00 МСК
19.05.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
23
Сарр
Бабакар Сарр
90
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
14
Семакин
Максим Семакин
90
5
Комолов
Павел Комолов
81
8
Огуде
Фегор Огуде
35
94
Данченко
Олег Данченко
90
48
Кутьин
Александр Кутьин
87'
40'
87'
40'
90
9
Соболев
Александр Соболев
57
Запасные
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
95
Едапин
Максим Едапин
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
27
Рожков
Павел Рожков
10
Комков
Михаил Комков
78
Хубулов
Арсен Хубулов
17
Савичев
Константин Савичев
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
35'
35'
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
83'
83'
90
9
Кардозу
Мигел Кардозу
90
5
Теттех
Абдул Теттех
90
48
Луценко
Евгений Луценко
74
8
Панченко
Кирилл Панченко
68
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
4
Рыков
Владимир Рыков
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
27
Соу
Самба Соу
20
Грулев
Вячеслав Грулев
19
Москвичев
Владимир Москвичев
7
Марков
Евгений Марков
10
Черных
Федор Черных