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мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
10
Зотов
Александр Зотов
64'
90
27
Соу
Самба Соу
90
7
Ионов
Алексей Ионов
67
8
Панченко
Кирилл Панченко
49'
71
14
Вандерсон
Вандерсон
82'
86
Запасные
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
6
Конде
Секу Конде
90
2
Милькович
Александар Милькович
68
5
Гол
Януш Гол
90
27
Костюков
Михаил Костюков
78
16
Баланович
Сергей Баланович
90
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
77
Салугин
Александр Салугин
85
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
События
Матч окончен 3:0
90'
Желтая карточка
Замена
86'
85'
Замена
ГОЛ! 3:0
82'
78'
Замена
76'
Желтая карточка
Замена
71'
68'
Замена
Замена
67'
ГОЛ! 2:0
64'
ГОЛ! 1:0
49'
Конец первого тайма (0:0)
42'
Желтая карточка
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
27 августа, 20:02
22 августа, 22:05
14 августа, 22:12
08 августа, 21:57