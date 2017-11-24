Амкар-Пермь

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мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
3
Занев
Петар Занев
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
5
Гол
Януш Гол
48'
82
20
Комолов
Павел Комолов
90
17
Гащенков
Михаил Гащенков
90
27
Костюков
Михаил Костюков
86
8
Огуде
Фегор Огуде
90
66
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
69'
90
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
98
Терехов
Антон Терехов
65
41
Сапета
Александр Сапета
57
23
Соснин
Антон Соснин
90
27
Соу
Самба Соу
90
48
Луценко
Евгений Луценко
54'
77
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
События
Матч окончен 2:1
Замена
90'
Желтая карточка
90'
86'
Замена
82'
77'
Замена
76'
Желтая карточка
69'
Желтая карточка
ГОЛ! 2:1
69'
65'
Замена
60'
Желтая карточка
57'
Замена
54'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
ГОЛ! 1:0
48'
Конец первого тайма (0:0)
43'
Желтая карточка
18'
Желтая карточка
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
27 августа, 20:02
22 августа, 22:05
14 августа, 22:12
08 августа, 21:57