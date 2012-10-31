Матч завершен
ЦСКА
Москва
Хонда 33
Мамаев 69
Муса 84
3:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
Кубок России, 1/8 финала

Кубок России,

1/8 финала

Россия
31 окт. 2012, 19:00 МСК
31.10.2012, 19:00 МСК
среда
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Фернандес
Марио Фернандес
58
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
31
0
Мамаев
Павел Мамаев
69'
69'
90
0
Цауня
Александр Цауня
72
0
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
90
0
Секу
Секу
90
0
Муса
Ахмед Муса
84'
84'
90
Запасные
0
Ревякин
Сергей Ревякин
0
Васин
Виктор Васин
0
Тен
Петр Тен
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Хонда
Кейсуке Хонда
33'
0
Инсунг
Ким Инсунг
0
Базелюк
Константин Базелюк
Тюмень
мин
0
Поляков
Олег Поляков
90
0
Корнилов
Лев Корнилов
90
0
Мусин
Леонид Мусин
90
0
Морозов
Юрий Морозов
90
0
Павленко
Андрей Павленко
57
0
Дубровин
Юрий Дубровин
90
0
Шалин
Сергей Шалин
90
0
Дутов
Александр Дутов
90
0
Пименов
Михаил Пименов
61
0
Зимарев
Максим Зимарев
90
0
Андреев
Никита Андреев
78
Запасные
0
Тимаков
Игорь Тимаков
0
Скворцов
Александр Скворцов
0
Семякин
Роман Семякин
0
Фурсин
Никита Фурсин
0
Абызов
Дмитрий Абызов
0
Малеев
Артемий Малеев
0
Малышев
Валерий Малышев