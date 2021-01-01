Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
6 нояб. 1994, -:- МСК
6.11.1994, -:- МСК
воскресенье
Составы