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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Натхо 74
1:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
АЕК
Афины
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
2 авг. 2017, 20:00 МСК
2.08.2017, 20:00 МСК
среда
Бенуа Мийо
Бенуа Мийо
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
17
Головин
Александр Головин
81
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
72
11
Витиньо
Витиньо
90
63
Чалов
Федор Чалов
69
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
66
Натхо
Бибрас Натхо
74'
8
Миланов
Георгий Миланов
89
Кучаев
Константин Кучаев
27
Оланаре
Аарон Оланаре
АЕК
мин
22
Анестис
Яннис Анестис
90
3
Лопеш
Элдер Лопеш
90
19
Чигринский
Дмитрий Чигринский
90
15
Чосич
Урош Чосич
90
4
Враньеш
Огнен Враньеш
90
27
Бакакис
Михалис Бакакис
90
8
Симойш
Андре Симойш
77
18
Йоханссон
Якоб Йоханссон
90
20
Манталос
Петрос Манталос
90
10
Ливайя
Марко Ливайя
71
28
Клонаридис
Виктор Клонаридис
77
Запасные
16
Цинтотас
Панайотис Цинтотас
17
Фрейтас
Винисиус Фрейтас
7
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
30
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
25
Галанопулос
Константинос Галанопулос
9
Алмейда
Угу Алмейда
11
Якумакис
Георгиос Якумакис