Матч завершен
АЕК
Афины
0:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 45
Вернблум 56
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
25 июля 2017, 20:30 МСК
25.07.2017, 20:30 МСК
вторник
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
АЕК
мин
22
Анестис
Яннис Анестис
90
27
Бакакис
Михалис Бакакис
90
19
Чигринский
Дмитрий Чигринский
90
4
Враньеш
Огнен Враньеш
90
12
Гало
Родриго Гало
90
20
Манталос
Петрос Манталос
90
8
Симойш
Андре Симойш
60
18
Йоханссон
Якоб Йоханссон
90
6
Айдаревич
Астрит Айдаревич
90
7
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
70
10
Ливайя
Марко Ливайя
60
Запасные
16
Цинтотас
Панайотис Цинтотас
15
Чосич
Урош Чосич
3
Лопеш
Элдер Лопеш
28
Клонаридис
Виктор Клонаридис
25
Галанопулос
Константинос Галанопулос
9
Алмейда
Угу Алмейда
29
Родригес
Патито Родригес
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
56'
56'
90
17
Головин
Александр Головин
83
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
45'
45'
75
11
Витиньо
Витиньо
90
63
Чалов
Федор Чалов
87
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
89
Кучаев
Константин Кучаев
31
Макаров
Александр Макаров
27
Оланаре
Аарон Оланаре