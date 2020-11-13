Колумбия - Уругвай: 13 ноября 2020 смотреть онлайн

Матч завершен
Колумбия
0:3

Колумбия - Уругвай: 13 ноября 2020 смотреть онлайн

Матч завершен
Уругвай
Отбор ЧМ. Южная Америка, 3 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,

3 тур
13 нояб. 2020, 23:30 МСК
13.11.2020, 23:30 МСК
пятница
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События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

13.11.2020 13 нояб. 2020 пт 23:30
Колумбия
0 : 3
Уругвай
13.11.2020 13 нояб. 2020 пт 23:30
Колумбия
0
Уругвай
3

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