Чертаново - СКА-Хабаровск: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Чертаново
Москва
0:4

Чертаново - СКА-Хабаровск: 17 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Барков 16
Малеев 34
Булия 45
Назаров 65
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
17 апр. 2021, 15:00 МСК
17.04.2021, 15:00 МСК
суббота
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Спортгородок в Лужниках
Москва
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Анастасия Пустовойтова
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Чертаново
мин
81
Абаев
Илья Абаев
90
13
Бартасевич
Владимир Бартасевич
90
10
Рудковский
Егор Рудковский
75
9
Канищев
Александр Канищев
90
63
Никитенков
Алексей Никитенков
90
6
Сулейманов
Никита Сулейманов
46
17
Пиняев
Сергей Пиняев
90
66
Гудков
Ян Гудков
90
93
Молодняков
Данила Молодняков
90
63
Никитенков
Алексей Никитенков
56
17
Пиняев
Сергей Пиняев
88
Запасные
55
Радионов
Александр Радионов
-
7
Тюменцев
Даниил Тюменцев
44
29
Алексеев
Андрей Алексеев
13
21
Великородный
Дмитрий Великородный
15
30
Ляхов
Константин Ляхов
34
48
Лямзин
Михаил Лямзин
-
11
Молчанов
Дмитрий Молчанов
2
Тренерский состав
Андрей Дмитриев
СКА-Хабаровск
мин
33
Квеквескири
Ираклий Квеквескири
60
93
Городовой
Алексей Городовой
90
92
Барков
Дмитрий Барков
16'
16'
61
77
Назаров
Евгений Назаров
65'
65'
90
20
Колесниченко
Кирилл Колесниченко
90
15
Суслов
Кирилл Суслов
90
5
Эммерсон
Эммерсон
90
8
Малеев
Артемий Малеев
34'
34'
68
9
Георгиевский
Святослав Георгиевский
77
10
Никифоров
Владислав Никифоров
90
37
Булия
Эдуард Булия
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
-
51
Грачев
Глеб Грачев
30
90
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
70
18
Иванков
Даниил Иванков
13
30
Першин
Юрий Першин
-
72
Батютин
Андрей Батютин
22
19
Брагин
Владислав Брагин
20
Тренерский состав
Сергей Юран

События

Матч окончен 0:4
Замена
Дмитрий Молчанов
Сергей Пиняев
88'
80'
Желтая карточка
Эммерсон
78'
Желтая карточка
Глеб Грачев
Замена
Андрей Алексеев
Артем Соколов
77'
77'
Замена
Даниил Иванков
Святослав Георгиевский
Замена
Дмитрий Великородный
Егор Рудковский
75'
70'
Замена
Владислав Брагин
Никита Безлихотнов
68'
Замена
Андрей Батютин
Артемий Малеев
65'
ГОЛ! 0:4
Евгений Назаров
61'
Замена
Никита Безлихотнов
Дмитрий Барков
60'
Замена
Глеб Грачев
Ираклий Квеквескири
Замена
Константин Ляхов
Алексей Никитенков
56'
Замена
Даниил Тюменцев
Никита Сулейманов
46'
Конец первого тайма (0:3)
45'
ГОЛ! 0:3
Эдуард Булия
41'
Желтая карточка
Ираклий Квеквескири
Желтая карточка
Егор Рудковский
35'
34'
ГОЛ! 0:2
Артемий Малеев
16'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Дмитрий Барков
Желтая карточка
Владимир Бартасевич
2'
Начало матча

Прошлые матчи

17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
Чертаново
0 : 4
СКА-Хабаровск
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
Чертаново
0
СКА-Хабаровск
4
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Чертаново
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
2
Чертаново
0
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:00
Чертаново
1 : 0
СКА-Хабаровск
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:00
Чертаново
1
СКА-Хабаровск
0
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Чертаново
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 10:00
СКА-Хабаровск
0
Чертаново
0
03.03.2019 03 марта 2019 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Чертаново
03.03.2019 03 марта 2019 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1
Чертаново
3
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Чертаново
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Чертаново
2
СКА-Хабаровск
2

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