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Тренерский состав
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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 0:4
Замена
88'
80'
Желтая карточка
78'
Желтая карточка
Замена
77'
77'
75'
70'
68'
Замена
65'
ГОЛ! 0:4
61'
Замена
60'
Замена
56'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:3)
45'
ГОЛ! 0:3
41'
Желтая карточка
Желтая карточка
35'
34'
ГОЛ! 0:2
16'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
Желтая карточка
2'
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Прошлые матчи
Новости
21 февраля, 16:23
10 ноября 2020, 15:42
12 августа 2020, 18:46
08 августа 2020, 19:24
28 июля 2020, 10:38
08 февраля 2020, 10:24