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События
Матч окончен 2:2
87'
Замена
85'
Желтая карточка
ГОЛ! 2:2
84'
80'
74'
Замена
Замена
71'
68'
63'
Желтая карточка
63'
Замена
57'
Замена
ГОЛ! 1:2
56'
Желтая карточка
36'
33'
Желтая карточка
28'
ГОЛ! 0:2
25'
ГОЛ! 0:1
Прошлые матчи
Новости
ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
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11 сентября 2020, 01:25
1
21 февраля, 16:23
10 ноября 2020, 15:42
12 августа 2020, 18:46
08 августа 2020, 19:24
28 июля 2020, 10:38
08 февраля 2020, 10:24