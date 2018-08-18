Чертаново - СКА-Хабаровск: 18 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Чертаново
Москва
Сарвели 56
Сарвели 84
2:2

Чертаново - СКА-Хабаровск: 18 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Казанков 25
Прындета 28
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
18 авг. 2018, 18:00 МСК
18.08.2018, 18:00 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
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Прогнозы

Составы

Чертаново
мин
63
Бартасевич
Владимир Бартасевич
90
6
Солдатенков
Александр Солдатенков
90
10
Паршиков
Владислав Паршиков
90
11
Ежов
Роман Ежов
90
21
Сарвели
Владислав Сарвели
56'
84'
56', 84'
90
1
Ломаев
Иван Ломаев
90
24
Колесниченко
Кирилл Колесниченко
90
18
Витюгов
Максим Витюгов
80
32
Цыпченко
Дмитрий Цыпченко
71
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
68
26
Умяров
Наиль Умяров
90
Запасные
16
Кузьменко
Богдан Кузьменко
-
44
Михайлов
Александр Михайлов
-
31
Заварухин
Дмитрий Заварухин
-
23
Тюменцев
Даниил Тюменцев
-
15
Глушенков
Максим Глушенков
22
21
Великородный
Дмитрий Великородный
10
77
Радостев
Семен Радостев
-
68
Герчиков
Леонид Герчиков
-
18
Майрович
Максим Майрович
19
20
Молчанов
Дмитрий Молчанов
-
СКА-Хабаровск
мин
31
Генералов
Егор Генералов
90
33
Квеквескири
Ираклий Квеквескири
90
3
Зайцев
Николай Зайцев
90
18
Прындета
Виталий Прындета
28'
28'
90
88
Алейник
Олег Алейник
63
69
Дедечко
Денис Дедечко
90
17
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
26
Черевко
Александр Черевко
90
87
Казанков
Максим Казанков
25'
25'
90
11
Базелюк
Константин Базелюк
57
14
Радченко
Александр Радченко
74
Запасные
1
Леонов
Артем Леонов
-
44
Фадеев
Николай Фадеев
-
5
Хомуха
Иван Хомуха
-
19
Федотов
Виталий Федотов
3
21
Самсонов
Артем Самсонов
87
10
Никифоров
Владислав Никифоров
27
99
Кабаев
Евгений Кабаев
33

События

Матч окончен 2:2
87'
Замена
Виталий Федотов
Артем Самсонов
85'
Желтая карточка
Николай Зайцев
ГОЛ! 2:2
Владислав Сарвели
84'
Замена
Дмитрий Великородный
Максим Витюгов
80'
74'
Замена
Артем Самсонов
Александр Радченко
Замена
Максим Майрович
Дмитрий Цыпченко
71'
Замена
Максим Глушенков
Антон Зиньковский
68'
63'
Желтая карточка
Александр Радченко
63'
Замена
Владислав Никифоров
Олег Алейник
57'
Замена
Евгений Кабаев
Константин Базелюк
ГОЛ! 1:2
Владислав Сарвели
56'
Желтая карточка
Максим Витюгов
36'
33'
Желтая карточка
Олег Алейник
28'
ГОЛ! 0:2
Виталий Прындета
25'
ГОЛ! 0:1
Максим Казанков

Прошлые матчи

24.10.2020 24 окт. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Чертаново
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
2
Чертаново
0
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:00
Чертаново
1 : 0
СКА-Хабаровск
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 15:00
Чертаново
1
СКА-Хабаровск
0
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Чертаново
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 10:00
СКА-Хабаровск
0
Чертаново
0
03.03.2019 03 марта 2019 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 3
Чертаново
03.03.2019 03 марта 2019 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1
Чертаново
3
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Чертаново
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Чертаново
2
СКА-Хабаровск
2

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