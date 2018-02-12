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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 25
Мозес 63
Азар 71
3:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
12 февр. 2018, 23:00 МСК
12.02.2018, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
11
Педро
Педро
90
10
Азар
Эден Азар
25'
71'
25', 71'
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
63'
63'
90
18
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
33
Эмерсон
Эмерсон
44
Ампаду
Итан Ампаду
22
Виллиан
Виллиан
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
9
Мората
Альваро Мората
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
11
Брант
Крис Брант
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
2
Ньом
Аллан Ньом
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк
19
Родригес
Джей Родригес