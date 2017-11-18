Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Мората 17
Азар 23
Алонсо 38
Азар 62
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
18 нояб. 2017, 18:00 МСК
18.11.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
2
Ньом
Аллан Ньом
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
11
Брант
Крис Брант
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
38'
38'
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
10
Азар
Эден Азар
23'
62'
23', 62'
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
9
Мората
Альваро Мората
17'
17'
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
30
Луис
Давид Луис
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
44
Ампаду
Итан Ампаду
22
Виллиан
Виллиан
11
Педро
Педро
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер