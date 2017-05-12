Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Батшуайи 82
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
12 мая 2017, 22:00 МСК
12.05.2017, 22:00 МСК
пятница
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
59
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
64
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
47
Филд
Сэм Филд
51
11
Брант
Крис Брант
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
12
Уилсон
Марк Уилсон
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
22
Шадли
Насер Шадли
5
Якоб
Клаудио Якоб
45
Леко
Джонатан Леко
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
30
Луис
Давид Луис
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
10
Азар
Эден Азар
75
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
15
Мозес
Виктор Мозес
86
19
Коста
Диего Коста
90
11
Педро
Педро
76
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
26
Терри
Джон Терри
5
Зума
Курт Зума
6
Аке
Натан Аке
22
Виллиан
Виллиан
7
Канте
Н'Голо Канте
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
82'