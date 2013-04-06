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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Де Йонг 74
1:0
Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Бундеслига, 28 тур
Бундеслига,
28 тур
Германия
6 апр. 2013, 16:30 МСК
6.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
73
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
87
0
Юнес
Армин Юнес
78
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
74'
74'
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Дамс
Филип Дамс
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Джака
Гранит Джака
0
Ханке
Майк Ханке
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Хргота
Бранимир Хргота
Гройтер Фюрт
мин
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Хесль
Вольфганг Хесль
90
0
Маврай
Мергим Маврай
56
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
0
Баба
Абдул Рахман Баба
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
90
0
Пецос
Танос Пецос
90
0
Приб
Эдгар Приб
80
0
Клаус
Феликс Клаус
90
0
Джурдич
Никола Джурдич
73
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Кляйне
Томас Кляйне
0
Нехриг
Бернд Нехриг
0
Пекович
Милорад Пекович
0
Гайс
Йоханнес Гайс
0
Пледль
Томас Пледль
0
Аземи
Илир Аземи