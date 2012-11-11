Матч завершен
Гройтер Фюрт
Фюрт
Нехриг 10
Приб 43
2:4
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Вендт 22
Штранцль 51
Херрманн 57
Маркс 90
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
11 нояб. 2012, 19:30 МСК
11.11.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Гройтер Фюрт
мин
0
Кляйне
Томас Кляйне
90
0
Грюн
Макс Грюн
90
0
Нехриг
Бернд Нехриг
10'
10'
90
0
Фюрстнер
Штефан Фюрстнер
90
0
Маврай
Мергим Маврай
90
0
Шмидтгаль
Генрих Шмидтгаль
90
0
Сарарер
Серкан Сарарер
72
0
Пекович
Милорад Пекович
90
0
Штибер
Золтан Штибер
15
0
Приб
Эдгар Приб
43'
43'
90
0
Асамоа
Джеральд Асамоа
46
Запасные
0
Хесль
Вольфганг Хесль
0
Собич
Лассе Собич
0
Хефеле
Михаэль Хефеле
0
Баба
Абдул Рахман Баба
0
Миккельсен
Тобиас Миккельсен
0
Эду
Эду
0
Нете
Кристофер Нете
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
51'
51'
90
0
Вендт
Оскар Вендт
22'
22'
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
86
0
Маркс
Торбен Маркс
90'
90'
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
57'
57'
65
0
Рупп
Лукас Рупп
90
0
Ханке
Майк Ханке
78
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Корб
Юлиан Корб
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Джака
Гранит Джака
0
Ринг
Александер Ринг
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Млапа
Пениель Млапа