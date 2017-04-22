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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 2
Афобе 16
Пью 65
Дэниелс 70
4:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
22 апр. 2017, 17:00 МСК
22.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Грэм Скотт
Грэм Скотт
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
7
Пью
Марк Пью
65'
65'
90
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
70'
70'
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
44
8
Артер
Гарри Артер
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
72
17
Кинг
Джошуа Кинг
2'
2'
84
9
Афобе
Беник Афобе
16'
16'
90
Запасные
21
Оллсоп
Райн Оллсоп
38
Кэргилл
Бэйли Кэргилл
26
Мингс
Тайрон Мингс
19
Станислас
Джуниор Станислас
10
Градель
Макс Градель
18
Кук
Льюис Кук
31
Муссе
Ли Муссе
Мидлсбро
мин
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
4
Айяла
Даниэль Айяла
90
3
Фрэнд
Джордж Фрэнд
90
17
Барраган
Антонио Барраган
23
25
Чамберс
Калум Чамберс
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
14
де Рон
Мартен де Рон
38
21
Рамирес
Гастон Рамирес
90
10
Негредо
Альваро Негредо
80
Запасные
1
Константопулос
Димитриос Константопулос
2
Фабио
Фабио
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
34
Форшоу
Адам Форшоу
18
Стуани
Кристиан Стуани
29
Жестеде
Руди Жестеде
37
Траоре
Адама Траоре