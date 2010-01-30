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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Риджуэлл 90
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дефо 70
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
30 янв. 2010, 18:00 МСК
30.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90'
90'
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
90
0
Бойер
Ли Бойер
67
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
60
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
90
0
Джером
Кэмерон Джером
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Кедрю
Франк Кедрю
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Джонсон
Дамьен Джонсон
0
Мичел
Мичел
0
Фахи
Кейт Фахи
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
90
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
70'
70'
81
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Роуз
Дэнни Роуз
0
Кранчар
Нико Кранчар
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Кин
Робби Кин