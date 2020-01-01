Матч завершен
Бернли
Бернли
Вуд 80
1:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Уэсли 27
Грилиш 41
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
1 янв. 2020, 15:30 МСК
1.01.2020, 15:30 МСК
среда
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
-
Вуд
Крис Вуд
80'
80'
90
Астон Вилла
мин
-
Грилиш
Джек Грилиш
41'
41'
90
-
Уэсли
Уэсли
27'
27'
90