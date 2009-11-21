Матч завершен
Бернли
Бернли
Колдуэлл 9
1:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Хески 86
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
21 нояб. 2009, 18:00 МСК
21.11.2009, 18:00 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
9'
9'
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
81
0
Александер
Грэм Александер
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Иглс
Крис Иглс
69
0
Флетчер
Стивен Флетчер
75
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Дафф
Майкл Дафф
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Наджент
Дэвид Наджент
0
Томпсон
Стивен Томпсон
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Люк Янг
80
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
70
0
Карью
Джон Карью
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
0
Делф
Фабиан Делф
0
Хески
Эмил Хески
86'