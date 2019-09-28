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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Эль-Гази 33
МакГинн 79
2:2
Матч завершен
Бернли
Бернли
Родригес 68
Вуд 81
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
28 сент. 2019, 17:00 МСК
28.09.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
62
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
33'
33'
70
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
9
Уэсли
Уэсли
88
7
МакГинн
Джон МакГинн
79'
79'
90
Запасные
12
Стир
Джед Стир
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
15
Конса
Эзри Конса
23
Хота
Хота
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
17
Трезеге
Трезеге
6
Луис
Дуглас Луис
Бернли
мин
9
Вуд
Крис Вуд
81'
81'
90
4
Корк
Джек Корк
46
23
Питерс
Эрик Питерс
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
10
Барнс
Эшли Барнс
83
1
Поп
Ник Поп
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
26
Бардсли
Филлип Бардсли
14
Гибсон
Бен Гибсон
25
Леннон
Аарон Леннон
19
Родригес
Джей Родригес
68'
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
12
Брэди
Робби Брэди