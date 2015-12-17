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Кубок Испании
Атлетико VS Реус Депортиу
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Атлетико - Реус Депортиу: 17 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
1:0
Первый матч 2:1
Атлетико - Реус Депортиу: 17 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Реус Депортиу
Реус
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
17 дек. 2015, 22:00 МСК
17.12.2015, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
15
Савич
Стефан Савич
23
Триппьер
Киран Триппьер
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
12
Лоди
Ренан Лоди
6
Коке
Коке
16
Эррера
Эктор Эррера
20
Витоло
Витоло
5
Томас
Томас
19
Коста
Диего Коста
9
Мората
Альваро Мората
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
-
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
-
4
Ариас
Сантьяго Ариас
-
21
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
-
11
Лемар
Тома Лемар
-
10
Корреа
Анхель Корреа
-
14
Льоренте
Маркос Льоренте
-
17
Шапоньич
Иван Шапоньич
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
17.12.2015
17 дек. 2015
чт
22:00
Атлетико
1 : 0
Реус Депортиу
17.12.2015
17 дек. 2015
чт
22:00
Атлетико
1
Реус Депортиу
0
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
22:00
Реус Депортиу
1 : 2
Атлетико
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
22:00
Реус Депортиу
1
Атлетико
2
Новости
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
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#Челси
18 марта, 01:50
💥 Жиру снова сделал магию: забил через себя и прибил «Атлетико»
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#Оливье Жиру
24 февраля, 01:10
1
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
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Новости матча
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Суарес не забил в 25-м выездном матче Лиги чемпионов подряд. Последний гостевой гол был в 2015 году
18 марта, 00:38
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14
Симеоне – рекордсмен «Атлетико» по количеству побед
10 марта, 23:15
«Атлетико» впервые проиграл домашний матч в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне
24 февраля, 01:28
«Атлетико» проиграл «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
24 февраля, 00:54
Прогноз на матч «Атлетико» – «Челси»
23 февраля, 11:18