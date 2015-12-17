Реус Депортиу

Реус
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Испания
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Результаты
Результаты
17.12.2015 17 дек. 2015 чт 22:00
Атлетико
1 : 0
Реус Депортиу
17.12.2015 17 дек. 2015 чт 22:00
1/16 финала
Атлетико
1
Реус Депортиу
0
Испания. Кубок , 1/16 финала
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 22:00
Реус Депортиу
1 : 2
Атлетико
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 22:00
1/16 финала
Реус Депортиу
1
Атлетико
2
Испания. Кубок , 1/16 финала
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