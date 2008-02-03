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Футбол
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
1:1
Матч завершен
Мурсия
Мурсия
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
3 февр. 2008, 19:00 МСК
3.02.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы