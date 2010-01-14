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Кубок Испании
Атлетико VS Рекреативо
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Атлетико - Рекреативо: 14 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
5:1
Первый матч 0:3
Атлетико - Рекреативо: 14 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
Кубок Испании, 1/8 финала
Кубок Испании,
1/8 финала
Испания
14 янв. 2010, 23:55 МСК
14.01.2010, 23:55 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
15
Савич
Стефан Савич
22
Мората
Альваро Мората
8
Ньигес
Сауль Ньигес
13
Облак
Ян Облак
10
Корреа
Анхель Корреа
23
Триппьер
Киран Триппьер
18
Льоренте
Маркос Льоренте
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
7
Фелиш
Жоау Фелиш
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
23
Витоло
Витоло
-
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
-
19
Коста
Диего Коста
-
События
Матч окончен 5:1
Прошлые матчи
14.01.2010
14 янв. 2010
чт
23:55
Атлетико
5 : 1
Рекреативо
14.01.2010
14 янв. 2010
чт
23:55
Атлетико
5
Рекреативо
1
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
23:55
Рекреативо
3 : 0
Атлетико
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
23:55
Рекреативо
3
Атлетико
0
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Рекреативо
0 : 3
Атлетико
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Рекреативо
0
Атлетико
3
20.09.2008
20 сент. 2008
сб
21:00
Атлетико
4 : 0
Рекреативо
20.09.2008
20 сент. 2008
сб
21:00
Атлетико
4
Рекреативо
0
03.05.2008
03 мая 2008
сб
21:00
Атлетико
3 : 0
Рекреативо
03.05.2008
03 мая 2008
сб
21:00
Атлетико
3
Рекреативо
0
16.12.2007
16 дек. 2007
вс
21:00
Рекреативо
0 : 0
Атлетико
16.12.2007
16 дек. 2007
вс
21:00
Рекреативо
0
Атлетико
0
Новости
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
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