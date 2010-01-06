Рекреативо - Атлетико: 06 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Рекреативо
Уэльва
3:0
Первый матч 1:5

Рекреативо - Атлетико: 06 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
6 янв. 2010, 23:55 МСК
6.01.2010, 23:55 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Атлетико
мин
6
Коке
Коке
15
Савич
Стефан Савич
22
Мората
Альваро Мората
8
Ньигес
Сауль Ньигес
13
Облак
Ян Облак
10
Корреа
Анхель Корреа
23
Триппьер
Киран Триппьер
18
Льоренте
Маркос Льоренте
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
7
Фелиш
Жоау Фелиш
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
23
Витоло
Витоло
-
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
-
19
Коста
Диего Коста
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

14.01.2010 14 янв. 2010 чт 23:55
Атлетико
5 : 1
Рекреативо
14.01.2010 14 янв. 2010 чт 23:55
Атлетико
5
Рекреативо
1
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 23:55
Рекреативо
3 : 0
Атлетико
06.01.2010 06 янв. 2010 ср 23:55
Рекреативо
3
Атлетико
0
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Рекреативо
0 : 3
Атлетико
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Рекреативо
0
Атлетико
3
20.09.2008 20 сент. 2008 сб 21:00
Атлетико
4 : 0
Рекреативо
20.09.2008 20 сент. 2008 сб 21:00
Атлетико
4
Рекреативо
0
03.05.2008 03 мая 2008 сб 21:00
Атлетико
3 : 0
Рекреативо
03.05.2008 03 мая 2008 сб 21:00
Атлетико
3
Рекреативо
0
16.12.2007 16 дек. 2007 вс 21:00
Рекреативо
0 : 0
Атлетико
16.12.2007 16 дек. 2007 вс 21:00
Рекреативо
0
Атлетико
0

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