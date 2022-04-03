Атлетик - Эльче: 03 апреля 2022 смотреть онлайн

Атлетик
Бильбао
-:-

Атлетик - Эльче: 03 апреля 2022 смотреть онлайн

Эльче
Эльче
Примера, 30 тур

Примера,

30 тур

Испания
3 апр. 2022, -:- МСК
3.04.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Эльче
2 : 0
Атлетик
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Эльче
2
Атлетик
0
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 16:00
Атлетик
1 : 0
Эльче
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 16:00
Атлетик
1
Эльче
0
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 21:00
Эльче
1(4) : 1(5)
Атлетик
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 21:00
Эльче
1(4)
Атлетик
1(5)
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
Эльче
2 : 3
Атлетик
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
Эльче
2
Атлетик
3
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 19:00
Атлетик
1 : 2
Эльче
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 19:00
Атлетик
1
Эльче
2
26.03.2014 26 марта 2014 ср -:-
Эльче
0 : 0
Атлетик
26.03.2014 26 марта 2014 ср -:-
Эльче
0
Атлетик
0
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт -:-
Атлетик
2 : 2
Эльче
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт -:-
Атлетик
2
Эльче
2