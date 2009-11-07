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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Чераволо 71
2:5
Матч завершен
Ювентус
Турин
Каморанези 36
Каморанези 37
Мело 55
Диего 85
Трезеге 87
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
7 нояб. 2009, 22:45 МСК
7.11.2009, 22:45 МСК
суббота
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
0
Пелузо
Федерико Пелузо
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Чераволо
Фабио Чераволо
71'
71'
90
0
Дони
Кристиано Дони
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Бьянко
Паоло Бьянко
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
0
Мадонна
Никола Мадонна
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Радованович
Иван Радованович
0
Тибони
Кристиан Тибони
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
73
0
Мело
Фелипе Мело
55'
55'
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Диего
Диего
85'
85'
89
0
Каморанези
Мауро Каморанези
36'
37'
36', 37'
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
87'
87'
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Тиагу
Тиагу
0
Яквинта
Винченцо Яквинта