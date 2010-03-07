Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 27 тур

Серия А,

27 тур

Италия
7 марта 2010, 17:00 МСК
7.03.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Антонио Джанночаро
Антонио Джанночаро
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
23
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Вольпи
Серджо Вольпи
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
56
0
Дони
Кристиано Дони
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
72
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Бьянко
Паоло Бьянко
0
Капелли
Даниэле Капелли
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
0
Радованович
Иван Радованович
0
Чевантон
Эрнесто Чевантон
0
Аморузо
Никола Аморузо
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Пепе
Симоне Пепе
82
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
51
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
0
Домицци
Маурицио Домицци
0
Исла
Маурисио Исла
0
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
0
Корради
Бернардо Корради
0
Санчес
Алексис Санчес