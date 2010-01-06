Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Квальярелла 7
Пациенца 58
Серия А, 18 тур

Серия А,

18 тур

Италия
6 янв. 2010, 17:00 МСК
6.01.2010, 17:00 МСК
среда
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Коппола
Фердинандо Коппола
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Бьянко
Паоло Бьянко
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
21
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
68
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
0
Чераволо
Фабио Чераволо
90
Запасные
0
Консильи
Андреа Консильи
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Дони
Кристиано Дони
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Чевантон
Эрнесто Чевантон
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Грава
Джанлука Грава
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
53
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
63
0
Пациенца
Микеле Пациенца
58'
58'
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
81
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
7'
7'
90
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Рулло
Эрминио Рулло
0
Суньига
Камило Суньига
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
0
Денис
Херман Денис