Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Тирибокки 81
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Милито 15
Серия А, 16 тур

Серия А,

16 тур

Италия
13 дек. 2009, 17:00 МСК
13.12.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Коппола
Фердинандо Коппола
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
75
0
Бьянко
Паоло Бьянко
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
80
0
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
62
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
0
Чераволо
Фабио Чераволо
90
Запасные
0
Консильи
Андреа Консильи
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Мадонна
Никола Мадонна
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Радованович
Иван Радованович
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
81'
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
68
0
Милито
Диего Милито
15'
15'
76
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Станкович
Деян Станкович
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Мотта
Тиаго Мотта
0
Суасо
Давид Суасо