Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Феррейра-Пинто 6
Тирибокки 68
2:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Монтоливо 75
Серия А, 34 тур

Серия А,

34 тур

Италия
18 апр. 2010, 16:00 МСК
18.04.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Андреа Ромео
Андреа Ромео
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
47
0
Бьянко
Паоло Бьянко
90
0
Капелли
Даниэле Капелли
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Пелузо
Федерико Пелузо
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
6'
6'
76
0
Аморузо
Никола Аморузо
67
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
68'
68'
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Дони
Кристиано Дони
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
0
Вольпи
Серджо Вольпи
0
Радованович
Иван Радованович
0
Чераволо
Фабио Чераволо
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Фелипе
Фелипе
56
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Сантана
Марио Сантана
68
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
75'
75'
90
0
Болатти
Марио Болатти
57
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
0
Секулин
Андреа Секулин
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
0
Йоветич
Стеван Йоветич
0
Кейррисон
Кейррисон