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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Луис 71
1:2
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 2
Уилсон 12
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
17 авг. 2019, 17:00 МСК
17.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
1
Хитон
Том Хитон
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
75
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
9
Уэсли
Уэсли
90
17
Трезеге
Трезеге
87
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
6
Луис
Дуглас Луис
71'
71'
90
Запасные
12
Стир
Джед Стир
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
15
Конса
Эзри Конса
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
23
Хота
Хота
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
Борнмут
мин
7
Кинг
Джошуа Кинг
2'
2'
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
12'
12'
76
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
3
Кук
Стив Кук
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
46
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
21
Рико
Диего Рико
33
Мепхам
Крис Мепхам
6
Сурман
Эндрю Сурман
17
Стейси
Джек Стейси
10
Айб
Джордон Айб
9
Соланке
Доминик Соланке