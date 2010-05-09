Матч завершен
Арсенал
Лондон
Аршавин 21
ван Перси 26
Бэйрд 37
Вела 84
4:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
9 мая 2010, 18:00 МСК
9.05.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Арсенал
мин
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
63
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
21'
21'
77
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
0
ван Перси
Робин ван Перси
26'
26'
90
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Джуру
Йохан Джуру
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Истмонд
Крэйг Истмонд
0
Вела
Карлос Вела
84'
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
37'
37'
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
59
0
Демпси
Клинт Демпси
67
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
90
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
46
0
Невланд
Эрик Невланд
90
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Келли
Стефен Келли
0
Стоор
Фредрик Стоор
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
0
Гера
Золтан Гера
0
Эльм
Давид Эльм