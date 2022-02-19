Арсенал - Брентфорд: 19 февраля 2022 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
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Арсенал - Брентфорд: 19 февраля 2022 смотреть онлайн

Брентфорд
Лондон
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
19 февр. 2022, 18:00 МСК
19.02.2022, 18:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Брентфорд
мин
28
Дэниэльс
Люк Дэниэльс
5
Пайннок
Этан Пайннок
30
Расмуссен
Мадс Расмуссен
24
Фосу
Тарик Фосу
31
Замбурек
Ян Замбурек
7
Каньос
Серхи Каньос
15
Форсс
Маркус Форсс
Запасные
1
Рая
Давид Рая
-
22
Дальсгаард
Хенрик Дальсгаард
-
3
Генри
Рико Генри
-
8
Йенсен
Матиас Йенсен
-
38
Maxwell Haygarth
Maxwell Haygarth
-
37
Alexander Gilbert
Alexander Gilbert
-
34
Aaron Pressley
Aaron Pressley
-
Главный тренер
Томас Франк

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