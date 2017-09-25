Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 20
Ляказетт 67
2:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
25 сент. 2017, 22:00 МСК
25.09.2017, 22:00 МСК
понедельник
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
29
Джака
Гранит Джака
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
7
Санчес
Алексис Санчес
83
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
20'
67'
20'
67'
83
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
11
Озил
Месут Озил
10
Уилшир
Джек Уилшир
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
74
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
64
8
Ливермор
Джейк Ливермор
63
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
11
Брант
Крис Брант
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон