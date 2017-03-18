Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Доусон 12
Робсон-Кану 55
Доусон 75
3:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Санчес 15
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
18 марта 2017, 15:30 МСК
18.03.2017, 15:30 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
12'
75'
12', 75'
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
11
Брант
Крис Брант
72
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
22
Шадли
Насер Шадли
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
54
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
3
Ольссон
Йонас Ольссон
12
Уилсон
Марк Уилсон
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
55'
5
Якоб
Клаудио Якоб
47
Филд
Сэм Филд
45
Леко
Джонатан Леко
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
38
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
29
Джака
Гранит Джака
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
7
Санчес
Алексис Санчес
15'
15'
78
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
65
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
34
Коклен
Франсис Коклен
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
12
Жиру
Оливье Жиру
17
Ивоби
Алекс Ивоби