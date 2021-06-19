Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
мин
Запасные
Главный тренер
Лионель Скалони
мин
Запасные
Главный тренер
Оскар Табарес
События
Матч окончен 1:0
Замена
90'
Желтая карточка
90'
90'
Желтая карточка
84'
Желтая карточка
75'
Замена
70'
70'
Замена
65'
Замена
65'
Замена
62'
Желтая карточка
Замена
53'
52'
Желтая карточка
48'
46'
Замена
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
13'
Начало матча
Новости
26 ноября 2020, 00:10
08 декабря 2020, 23:41
16 ноября 2020, 23:57
13 ноября 2020, 10:48
14 октября 2020, 10:45
09 октября 2020, 10:24
1