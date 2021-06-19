Аргентина - Уругвай: 19 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Аргентина
Родригес 13
1:0

Аргентина - Уругвай: 19 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Уругвай
Кубок Америки, 2 тур

Кубок Америки,

2 тур
19 июня 2021, 3:00 МСК
19.06.2021, 3:00 МСК
суббота
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Аргентина
мин
23
Мартинес
Эмилиано Мартинес
90
8
Акунья
Маркос Акунья
90
19
Отаменди
Николас Отаменди
90
13
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
26
Молина
Науэль Молина
90
15
Гонсалес
Николас Гонсалес
70
7
де Пауль
Родриго де Пауль
90
20
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
52
18
Родригес
Гидо Родригес
13'
13'
90
10
Месси
Лионель Месси
90
22
Мартинес
Лаутаро Мартинес
53
Запасные
28
Муссо
Хуан Муссо
-
3
Тальяфико
Николас Тальяфико
-
6
Пеццелла
Герман Пеццелла
0
2
Мартинес
Лукас Мартинес
-
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
20
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
5
Паредес
Леандро Паредес
-
16
Корреа
Хоакин Корреа
37
14
Паласиос
Эсекьель Паласиос
38
9
Агуэро
Серхио Агуэро
-
1
Franco Armani
Franco Armani
-
4
G. Montiel
G. Montiel
-
Главный тренер
Лионель Скалони
Уругвай
мин
13
Giovanni González
Giovanni González
70
1
Fernando Muslera
Fernando Muslera
90
17
Matías Viña
Matías Viña
90
7
Nicolás De la Cruz
Nicolás De la Cruz
65
3
Годин
Диего Годин
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
14
Торрейра
Лукас Торрейра
65
15
Вальверде
Федерико Вальверде
84
6
Бентанкур
Родриго Бентанкур
46
9
Суарес
Луис Суарес
90
21
Кавани
Эдинсон Кавани
90
Запасные
22
Касерес
Мартин Касерес
-
19
Коатес
Себастьян Коатес
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
5
Весино
Матиас Весино
25
8
Нандес
Найтан Нандес
44
23
Sergio Rochet
Sergio Rochet
-
12
Martín Campaña
Martín Campaña
-
24
Fernando Gorriarán
Fernando Gorriarán
6
10
Giorgian De Arrascaeta
Giorgian De Arrascaeta
-
25
Facundo Torres
Facundo Torres
20
26
Brian Ocampo
Brian Ocampo
25
20
Jonathan Rodríguez
Jonathan Rodríguez
-
Главный тренер
Оскар Табарес

События

Матч окончен 1:0
Замена
Герман Пеццелла
Родриго де Пауль
90'
Желтая карточка
Хоакин Корреа
90'
90'
Желтая карточка
Brian Ocampo
84'
Замена
Fernando Gorriarán
Федерико Вальверде
Желтая карточка
Эмилиано Мартинес
75'
Замена
Анхель Ди Мария
Николас Гонсалес
70'
70'
Замена
Facundo Torres
Giovanni González
65'
Замена
Brian Ocampo
Nicolás De la Cruz
65'
Замена
Матиас Весино
Лукас Торрейра
62'
Желтая карточка
Лукас Торрейра
Замена
Хоакин Корреа
Лаутаро Мартинес
53'
Замена
Эсекьель Паласиос
Джовани Ло Чельсо
52'
Желтая карточка
Джовани Ло Чельсо
48'
46'
Замена
Найтан Нандес
Родриго Бентанкур
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Гидо Родригес
13'
Начало матча

Новости

Месси + Агуэро = 💙. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
#Лионель Месси
31 мая, 17:00
Я помню игру Марадоны. Поэтому говорю: он не шут и наркоман, а великий творец
#Диего Марадона
26 ноября 2020, 00:10
Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
#Диего Марадона
17 ноября 2020, 18:00
Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
#Боливия
13 октября 2020, 13:37
«Способ подбодрить детей, которые страдают от шуток толстого дяди». Кавани танцует в рекламе балетной школы для мальчиков
#Эдинсон Кавани
11 сентября 2020, 19:57
Ди Мария – это страдание. Работал в шахте, голодал и колол обезбол на чемпионате мира
#Анхель Ди Мария
03 июня 2020, 12:55
Он вскрыл сейф босса, два года судился, работал дворником и перенес реанимацию новорожденной дочери. Сейчас – хит Испании
#Чими Авила
31 мая 2020, 17:07
Все о песне «Аргентина – Ямайка 5:0» – классике русского рока. Она появилась у Эйфелевой башни и попала в альбом «Чайфа» случайно
#музыка
20 мая 2020, 22:57
# Новости матча
🎯 Месси после гола Чили установил рекорд Аргентины по голам в официальных матчах
15 июня, 13:37
Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
17 февраля, 02:21
Умер тренер Алехандро Сабелья. Он выводил Аргентину в финал ЧМ-2014
08 декабря 2020, 23:41
Суарес заразился коронавирусом. Матч с «Локомотивом» – через девять дней
16 ноября 2020, 23:57
Аргентина лишь однажды обыграла Парагвай дома в квалификации за последние 30 лет
13 ноября 2020, 10:48
Впервые с 2016 года в отборе на ЧМ за сборную Аргентины забил не Месси
14 октября 2020, 10:45
Месси и Суарес догнали Роналдо по голам за сборные
1
09 октября 2020, 10:24
1
Месси вручили трофей в сборной Аргентины после победы над Бразилией. Матч был товарищеским
15 ноября 2019, 23:28