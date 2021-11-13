Уругвай - Аргентина: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Уругвай
0:1

Уругвай - Аргентина: 13 ноября 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Аргентина
Ди Мария 7
Отбор ЧМ. Южная Америка, 13 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,
13 нояб. 2021, 2:00 МСК
13.11.2021, 2:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Подробнее

События

Матч окончен 0:1
81'
Замена
Эсекьель Паласиос
Родриго де Пауль
Замена
Фернандо Горриаран
Найтан Нандес
81'
76'
Замена
Лионель Месси
Джовани Ло Чельсо
Замена
Мауро Арамбарри
Родриго Бентанкур
76'
Замена
Агустин Альварес
Матиас Весино
64'
55'
Замена
Анхель Корреа
Анхель Ди Мария
55'
Замена
Алехандро Гомес
Лаутаро Мартинес
Желтая карточка
Мартин Касерес
48'
46'
Замена
Хоакин Корреа
Пауло Дибала
Замена
Факундо Торрес
Брайан Родригес
46'
Конец первого тайма (0:1)
18'
Желтая карточка
Пауло Дибала
7'
ГОЛ! 0:1
Анхель Ди Мария
Начало матча

Прошлые матчи

13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0 : 1
Аргентина
13.11.2021 13 нояб. 2021 сб 2:00
Уругвай
0
Аргентина
1

Новости

За что Месси все-таки заслужил этот «Золотой мяч»
#Лионель Месси
Почему бразильцы сорвали матч с Аргентиной прямо на поле – ведь они знали о нарушениях карантина заранее. Кто кого обманул?
#Аргентина
Матч Аргентины и Бразилии прерван, потому что четверо аргентинцев не просидели обязательный карантин. На поле появилась полиция
#Аргентина
17 главных футболистов, ради которых мы включим Олимпиаду
#Олимпиада-2020
Главное видео ночи: Месси утешает Неймара после финала Кубка Америки 🤝
#Кубок Америки
Вся Аргентина качала Месси. Он взял первый трофей за сборную – в четвертом финале Кубка Америки
#Лионель Месси
Эта победа Аргентины – история 🏆
#Аргентина
Месси + Агуэро = 💙. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
#Лионель Месси
# Новости матча
Уругвай назначил тренером Алонсо вместо Табареса
Табарес ушел из сборной Уругвая. Он тренировал ее с 2006 года, провел 234 матча и участвовал в четырех чемпионатах мира
1
1
Аргентина стала второй сборной из Южной Америки, вышедшей на чемпионат мира. Она сыграла вничью с Бразилией
Аргентина – Бразилия: Неймар пропустит матч отбора ЧМ из-за травмы, Месси восстановился и сыграет в старте
Месси вызван в сборную Аргентины. Он пропустил матч Лиги чемпионов из-за травмы
1
1
Месси – первый южноамериканец, который забил 80 голов за сборную
🇮🇹🇦🇷 Победители Евро-2020 и Кубка Америки-2021 проведут матч в 2022 году
Месси забил 79-й гол за Аргентину и превзошел рекорд Пеле. Он стал самым результативным южноамериканцем