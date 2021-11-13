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мин
1
Муслера
Фернандо Муслера
90
17
Пикерес
Хоакин Пикерес
90
3
Годин
Диего Годин
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
5
Весино
Матиас Весино
90
14
Торрейра
Лукас Торрейра
90
6
Бентанкур
Родриго Бентанкур
90
8
Нандес
Найтан Нандес
90
16
Родригес
Брайан Родригес
90
9
Суарес
Луис Суарес
90
Запасные
Главный тренер
Оскар Табарес
мин
23
Мартинес
Эмилиано Мартинес
90
8
Акунья
Маркос Акунья
90
19
Отаменди
Николас Отаменди
90
13
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
5
Молина
Науэль Молина
90
7
де Пауль
Родриго де Пауль
90
20
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
90
18
Родригес
Гидо Родригес
90
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7'
90
21
Дибала
Пауло Дибала
90
22
Мартинес
Лаутаро Мартинес
90
Запасные
Главный тренер
Лионель Скалони
События
Матч окончен 0:1
81'
Замена
81'
76'
Замена
Замена
76'
Замена
64'
55'
Замена
55'
Замена
Желтая карточка
48'
46'
Замена
Замена
46'
Конец первого тайма (0:1)
18'
Желтая карточка
7'
ГОЛ! 0:1
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