Алавес - Реал: 06 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
1:0

Алавес - Реал: 06 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
6 окт. 2018, 19:30 МСК
6.10.2018, 19:30 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Алавес
1 : 4
Реал
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Алавес
1
Реал
4
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
Реал
1 : 2
Алавес
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
Реал
1
Алавес
2
10.07.2020 10 июля 2020 пт 23:00
Реал
2 : 0
Алавес
10.07.2020 10 июля 2020 пт 23:00
Реал
2
Алавес
0
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 15:00
Алавес
1
Реал
2
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 22:45
Реал
3 : 0
Алавес
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 22:45
Реал
3
Алавес
0
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:30
Алавес
1 : 0
Реал
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:30
Алавес
1
Реал
0
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 18:15
Реал
4 : 0
Алавес
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 18:15
Реал
4
Алавес
0
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:15
Алавес
1 : 2
Реал
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:15
Алавес
1
Реал
2
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 17:15
Реал
3 : 0
Алавес
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 17:15
Реал
3
Алавес
0
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 17:15
Алавес
1 : 4
Реал
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 17:15
Алавес
1
Реал
4

Новости

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Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
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17 марта, 00:52
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