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Алавес VS Реал
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Алавес - Реал: 06 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
1:0
Алавес - Реал: 06 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
6 окт. 2018, 19:30 МСК
6.10.2018, 19:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Алавес
1 : 4
Реал
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Алавес
1
Реал
4
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
Реал
1 : 2
Алавес
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
Реал
1
Алавес
2
10.07.2020
10 июля 2020
пт
23:00
Реал
2 : 0
Алавес
10.07.2020
10 июля 2020
пт
23:00
Реал
2
Алавес
0
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
1
Реал
2
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
22:45
Реал
3 : 0
Алавес
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
22:45
Реал
3
Алавес
0
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:30
Алавес
1 : 0
Реал
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:30
Алавес
1
Реал
0
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:15
Реал
4 : 0
Алавес
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:15
Реал
4
Алавес
0
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:15
Алавес
1 : 2
Реал
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
17:15
Алавес
1
Реал
2
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
17:15
Реал
3 : 0
Алавес
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
17:15
Реал
3
Алавес
0
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
17:15
Алавес
1 : 4
Реал
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
17:15
Алавес
1
Реал
4
Новости
Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
#Серхио Рамос
19 марта, 18:15
Дружбаны Рамос и Васкес показали, что пьют кофе. Придумали это празднование за чашкой ☕️
#Реал
17 марта, 02:50
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Мбаппе в 14 лет ездил в «Реал»: скрывал все от друзей, чуть не снял ботинки перед Зиданом
#Килиан Мбаппе
27 февраля, 15:35
Лидер «Реала» – пацан, который не мог ходить из-за инфекции и ездил в инвалидной коляске. Врачи говорили: парень, забудь про футбол
#Ферлан Менди
24 февраля, 17:22
#
Новости матча
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Реал» во второй раз обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
17 марта, 00:52
Бензема стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов
16 марта, 23:53
«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе
25 февраля, 00:54
Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич
24 февраля, 23:44
«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
24 февраля, 23:34
Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:47