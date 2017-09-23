Алавес - Реал: 23 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
1:2

Алавес - Реал: 23 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 6 тур

Примера,

Испания
23 сент. 2017, 17:15 МСК
23.09.2017, 17:15 МСК
суббота
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Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

19.02.2022 19 февр. 2022 сб 23:00
Реал
3 : 0
Алавес
19.02.2022 19 февр. 2022 сб 23:00
Реал
3
Алавес
0
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 23:00
Алавес
1 : 4
Реал
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 23:00
Алавес
1
Реал
4
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Алавес
1 : 4
Реал
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Алавес
1
Реал
4
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
Реал
1 : 2
Алавес
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
Реал
1
Алавес
2
10.07.2020 10 июля 2020 пт 23:00
Реал
2 : 0
Алавес
10.07.2020 10 июля 2020 пт 23:00
Реал
2
Алавес
0
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 15:00
Алавес
1
Реал
2
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 22:45
Реал
3 : 0
Алавес
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 22:45
Реал
3
Алавес
0
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:30
Алавес
1 : 0
Реал
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:30
Алавес
1
Реал
0
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 18:15
Реал
4 : 0
Алавес
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 18:15
Реал
4
Алавес
0
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:15
Алавес
1 : 2
Реал
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 17:15
Алавес
1
Реал
2
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 17:15
Реал
3 : 0
Алавес
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 17:15
Реал
3
Алавес
0
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 17:15
Алавес
1 : 4
Реал
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 17:15
Алавес
1
Реал
4

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