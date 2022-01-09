Алавес - Атлетик: 09 января 2022 смотреть онлайн

Алавес
Витория-Гастейс
-:-

Алавес - Атлетик: 09 января 2022 смотреть онлайн

Атлетик
Бильбао
Примера, 20 тур

Примера,

20 тур

Испания
9 янв. 2022, -:- МСК
9.01.2022, -:- МСК
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Прошлые матчи

10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:15
Атлетик
0 : 0
Алавес
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:15
Атлетик
0
Алавес
0
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 15:00
Алавес
1 : 0
Атлетик
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 15:00
Алавес
1
Атлетик
0
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 16:00
Алавес
2 : 1
Атлетик
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 16:00
Алавес
2
Атлетик
1
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 19:30
Атлетик
2 : 0
Алавес
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 19:30
Атлетик
2
Алавес
0
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 14:00
Атлетик
1 : 1
Алавес
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 14:00
Атлетик
1
Алавес
1
17.12.2018 17 дек. 2018 пн 23:00
Алавес
0 : 0
Атлетик
17.12.2018 17 дек. 2018 пн 23:00
Алавес
0
Атлетик
0
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Алавес
3 : 1
Атлетик
12.05.2018 12 мая 2018 сб 19:30
Алавес
3
Атлетик
1
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 20:30
Атлетик
2 : 0
Алавес
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 20:30
Атлетик
2
Алавес
0
07.05.2017 07 мая 2017 вс 13:00
Алавес
1 : 0
Атлетик
07.05.2017 07 мая 2017 вс 13:00
Алавес
1
Атлетик
0
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 14:00
Атлетик
0 : 0
Алавес
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 14:00
Атлетик
0
Алавес
0