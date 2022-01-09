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Алавес VS Атлетик
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Алавес - Атлетик: 09 января 2022 смотреть онлайн
Алавес
Витория-Гастейс
-:-
Алавес - Атлетик: 09 января 2022 смотреть онлайн
Атлетик
Бильбао
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
9 янв. 2022, -:- МСК
9.01.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
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Алавес
мин
13
Сивера
Антонио Сивера
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
2
Тачи
Тачи
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
8
Пина
Томас Пина
19
Гарсия
Ману Гарсия
16
Мендес
Эдгар Мендес
37
Пельистри
Факундо Пельистри
10
Гуидетти
Джон Гуидетти
Запасные
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
-
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
6
Батталья
Родриго Батталья
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
7
Лукас
Лукас
-
9
Хоселу
Хоселу
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Главный тренер
Асьер Гаритано
Атлетик
мин
13
Эскьета
Хокин Эскьета
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
5
Альварес
Ерай Альварес
3
Нуньес
Унаи Нуньес
15
Леке
Иньиго Леке
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
16
Сансет
Ойан Сансет
7
Гомес
Ибаи Гомес
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
Запасные
25
Эррерин
Яго Эррерин
-
1
Симон
Унаи Симон
-
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
-
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
-
26
Висенте
Иньиго Висенте
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Прошлые матчи
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:15
Атлетик
0 : 0
Алавес
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:15
Атлетик
0
Алавес
0
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
15:00
Алавес
1 : 0
Атлетик
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
15:00
Алавес
1
Атлетик
0
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
Алавес
2 : 1
Атлетик
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
16:00
Алавес
2
Атлетик
1
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
Атлетик
2 : 0
Алавес
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:30
Атлетик
2
Алавес
0
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
14:00
Атлетик
1 : 1
Алавес
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
14:00
Атлетик
1
Алавес
1
17.12.2018
17 дек. 2018
пн
23:00
Алавес
0 : 0
Атлетик
17.12.2018
17 дек. 2018
пн
23:00
Алавес
0
Атлетик
0
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Алавес
3 : 1
Атлетик
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Алавес
3
Атлетик
1
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
20:30
Атлетик
2 : 0
Алавес
07.01.2018
07 янв. 2018
вс
20:30
Атлетик
2
Алавес
0
07.05.2017
07 мая 2017
вс
13:00
Алавес
1 : 0
Атлетик
07.05.2017
07 мая 2017
вс
13:00
Алавес
1
Атлетик
0
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
14:00
Атлетик
0 : 0
Алавес
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
14:00
Атлетик
0
Алавес
0