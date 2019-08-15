Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Де Гузман 32
1:0
прошлый матч 5 : 0
Матч завершен
Вадуц
Вадуц
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 21:30 МСК
15.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Айнтрахт
мин
23
Русс
Марко Русс
90
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
32'
32'
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
1
Трапп
Кевин Трапп
90
25
Дурм
Эрик Дурм
90
16
Торро
Лукас Торро
90
18
Туре
Алмами Туре
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
7
Йовелич
Деян Йовелич
90
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
24
Да Коста
Данни Да Коста
5
Фернандес
Желсон Фернандес
28
Кор
Доминик Кор
15
Камада
Даичи Камада
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
Вадуц
мин
1
Бюхель
Бенджамин Бюхель
90
23
Визер
Сандро Визер
90
28
Прокопич
Борис Прокопич
90
33
Гопель
Максимилиан Гопель
90
Запасные
16
Зеле
Арон Зеле