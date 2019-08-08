Матч завершен
Вадуц
Вадуц
0:5
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Костич 11
Костич 27
Кор 40
Пасьенса 53
Гачинович 63
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 21:30 МСК
8.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Айнтрахт
мин
-
Кор
Доминик Кор
40'
40'
90
-
Костич
Филип Костич
11'
27'
11', 27'
90
-
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
53'
53'
90
-
Гачинович
Мият Гачинович
63'
63'
90