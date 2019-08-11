Матч завершен
Вальдхоф
Мангейм
3:5
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
11 авг. 2019, 16:30 МСК
11.08.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Составы