Вальдхоф

Мангейм
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Германия
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Результаты
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
Вальдхоф
3 : 5
Айнтрахт
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
1/32 финала
Вальдхоф
3
Айнтрахт
5
Германия. Кубок , 1/32 финала
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