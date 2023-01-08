Салернитана - Торино: 08 января 2023 смотреть онлайн
Салернитана
Салернитана
-:-

Салернитана - Торино: 08 января 2023 смотреть онлайн

Торино
Турин
Серия А, 17 тур

Серия А,

Италия
8 янв. 2023, -:- МСК
8.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

02.04.2022 02 апр. 2022 сб 21:45
Салернитана
0 : 1
Торино
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 21:45
Салернитана
0
Торино
1
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 16:00
Торино
4 : 0
Салернитана
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 16:00
Торино
4
Салернитана
0

Новости

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Кокорин вышел играть во втором тайме за «Фиорентину» при счете 0:4
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Впервые в истории 100 матчей подряд в Серии А закончились с голами
«Торино» уволил Марко Джампаоло. Он проработал 164 дня
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