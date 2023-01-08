Салернитана

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|Главный тренер
|
Стефано Колантуоно
|Главный тренер
|
Иван Юрич
|мин
|
72
Белец
Вид Белец
|
3
Руджери
Маттео Руджери
|
17
Фасио
Федерико Фасио
|
16
Радованович
Иван Радованович
|
23
Гьембер
Норберт Гьембер
|
30
Маццокки
Паскуале Маццокки
|
18
Кулибали
Лассана Кулибали
|
15
Бохинен
Эмиль Бохинен
|
10
Верди
Симоне Верди
|
11
Джурич
Милан Джурич
|
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
|Запасные
|
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
-
|
12
Руссо
Антонио Руссо
-
|
31
Гальоло
Риккардо Гальоло
-
|
25
Дрэгушин
Раду Дрэгушин
-
|
21
Цортеа
Надир Цортеа
-
|
7
Рибери
Франк Рибери
-
|
22
Оби
Жоэль Оби
-
|
14
Ди Таччио
Франческо Ди Таччио
-
|
28
Капецци
Леонардо Капецци
-
|
2
Кулибали
Мамаду Кулибали
-
|
88
Перотти
Диего Перотти
-
|
20
Кастанос
Григорис Кастанос
-
|Главный тренер
|
Стефано Колантуоно
|мин
|
1
Бериша
Этрит Бериша
|
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
|
13
Родригес
Рикардо Родригес
|
6
Зима
Давид Зима
|
34
Эйна
Ола Эйна
|
14
Брекало
Йосип Брекало
|
22
Прат
Деннис Прат
|
10
Лукич
Саша Лукич
|
4
Побега
Томмазо Побега
|
28
Рикки
Самуэле Рикки
|
9
Белотти
Андреа Белотти
|Запасные
|
89
Джемелло
Лука Джемелло
-
|
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
|
26
Джиджи
Коффи Джиджи
-
|
5
Иццо
Армандо Иццо
-
|
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
|
77
Линетти
Карол Линетти
-
|
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
-
|
19
Санабрия
Антонио Санабрия
-
|
11
Пьяца
Марко Пьяца
-
|
20
Эдера
Симоне Эдера
-
|
64
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
-
|
23
Сек
Демба Сек
-
|Главный тренер
|
Иван Юрич