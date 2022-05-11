Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Томаш Вацлик
Артем Дзюба
Лионель Месси
Николо Барелла
Кристиан Эриксен
Юрий Жирков
Гранит Джака
Игорь Акинфеев
Серхио Рамос
Россия
Бельгия
Испания
Украина
Италия
Нидерланды
Дания
Португалия
Франция
Англия
Уэльс
Спартак
Ювентус
Челси
Манчестер Сити
Зенит
ЦСКА
Ливерпуль
Локомотив
Барселона
ПСЖ
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Роберто Манчини
Криштиану Роналду
Бельгия
Испания
Украина
РПЛ
Андрей Шевченко
Неймар
Италия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Примера
Эльче VS Атлетико
Поделиться:
Эльче - Атлетико: 11 мая 2022 смотреть онлайн
Эльче
Эльче
-:-
Эльче - Атлетико: 11 мая 2022 смотреть онлайн
Атлетико
Мадрид
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
11 мая 2022, -:- МСК
11.05.2022, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Эльче
мин
1
Газзанига
Пауло Газзанига
12
Кальво
Дани Кальво
5
Верду
Гонсало Верду
19
Барраган
Антонио Барраган
20
Пьятти
Пабло Пьятти
16
Фидель
Фидель
10
Милла
Пере Милла
6
Мфулу
Оменуке Мфулу
14
Гути
Рауль Гути
17
Хосан
Хосан
9
Бойе
Лукас Бойе
Запасные
13
Бадия
Эдгар Бадия
-
25
Мохика
Йохан Мохика
-
23
Сифуэнтес
Мигель Сифуэнтес
-
24
Хосема
Хосема
-
18
Паласиос
Гелибельтон Паласиос
-
8
Родригес
Виктор Родригес
-
15
Луисми
Луисми
-
22
Ригони
Эмилиано Ригони
-
4
Марконе
Иван Марконе
-
7
Нино
Нино
-
21
Каррийо
Гидо Каррийо
-
11
Моренте
Тете Моренте
-
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
2
Хименес
Хосе-Мария Хименес
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Триппьер
Киран Триппьер
21
Карраско
Янник Карраско
6
Коке
Коке
8
Ньигес
Сауль Ньигес
9
Суарес
Луис Суарес
10
Корреа
Анхель Корреа
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Запасные
1
Грбич
Иво Грбич
-
24
Врсалько
Шиме Врсалько
-
12
Лоди
Ренан Лоди
-
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
-
16
Эррера
Эктор Эррера
-
20
Витоло
Витоло
-
5
Торрейра
Лукас Торрейра
-
19
Дембеле
Мусса Дембеле
-
7
Фелиш
Жоау Фелиш
-
Главный тренер
Диего Симеоне
Прошлые матчи
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:15
Эльче
0 : 1
Атлетико
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:15
Эльче
0
Атлетико
1
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
Атлетико
3 : 1
Эльче
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
Атлетико
3
Эльче
1
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
23:30
Атлетико
3 : 0
Эльче
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
23:30
Атлетико
3
Эльче
0
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
22:30
Эльче
1 : 1
Атлетико
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
22:30
Эльче
1
Атлетико
1
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
Атлетико
3 : 0
Эльче
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
Атлетико
3
Эльче
0
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
Эльче
0 : 2
Атлетико
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
18:00
Эльче
0
Атлетико
2
18.04.2014
18 апр. 2014
пт
21:30
Атлетико
2 : 0
Эльче
18.04.2014
18 апр. 2014
пт
21:30
Атлетико
2
Эльче
0
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
Эльче
0 : 2
Атлетико
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
Эльче
0
Атлетико
2
Новости
Все говорят про Суареса, но чемпионство «Атлетико» решил другой человек – Льоренте, которого недавно выкинул «Реал»
#Маркос Льоренте
22 мая, 22:49
«Летом я пережил унижение». Суарес сделал «Атлетико» чемпионом, а потом заплакал на поле
#Луис Суарес
22 мая, 22:33
Феномен «Атлетико» – страдание даже во время побед. Так говорят фанаты, игроки и бывшие сотрудники клуба
#Атлетико
22 мая, 17:03
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Суперлига развалилась за вечер: клубы извиняются и увольняют боссов. Онлайн событий
#Суперлига
20 апреля, 22:20
Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
#Лукас Торрейра
02 апреля, 13:33
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
#
Новости матча
Суарес стал третьим игроком, который брал Примеру вместе с «Барселоной» и «Атлетико»
23 мая, 14:56
Фанат «Атлетико» погиб в машине, празднуя чемпионство. Ему было 14 лет. Клуб выразил соболезнования
23 мая, 10:40
🏆 «Атлетико» – чемпион Испании
22 мая, 20:51
«Барселона» потеряла шансы на чемпионство. Она проиграла «Сельте»
16 мая, 21:38
«Реал» обошел «Барселону» в таблице Примеры. Отставание от «Атлетико» – два очка
14 мая, 00:49
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
Прогноз на матч «Барселона» – «Атлетико», 8 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
07 мая, 17:48
Где смотреть матч «Барселона» – «Атлетико», 8 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
07 мая, 17:29