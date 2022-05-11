Эльче - Атлетико: 11 мая 2022 смотреть онлайн

Эльче
Эльче
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Эльче - Атлетико: 11 мая 2022 смотреть онлайн

Атлетико
Мадрид
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
11 мая 2022, -:- МСК
11.05.2022, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

01.05.2021 01 мая 2021 сб 17:15
Эльче
0 : 1
Атлетико
01.05.2021 01 мая 2021 сб 17:15
Эльче
0
Атлетико
1
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 16:00
Атлетико
3 : 1
Эльче
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 16:00
Атлетико
3
Эльче
1
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 23:30
Атлетико
3 : 0
Эльче
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 23:30
Атлетико
3
Эльче
0
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 22:30
Эльче
1 : 1
Атлетико
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 22:30
Эльче
1
Атлетико
1
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
Атлетико
3 : 0
Эльче
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 19:00
Атлетико
3
Эльче
0
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
Эльче
0 : 2
Атлетико
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
Эльче
0
Атлетико
2
18.04.2014 18 апр. 2014 пт 21:30
Атлетико
2 : 0
Эльче
18.04.2014 18 апр. 2014 пт 21:30
Атлетико
2
Эльче
0
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
Эльче
0 : 2
Атлетико
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
Эльче
0
Атлетико
2

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