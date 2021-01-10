Ньюпорт Каунти
Ньюпорт
-:-
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
10 янв. 2021, 22:45 МСК
10.01.2021, 22:45 МСК
воскресенье
Составы