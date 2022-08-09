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|Главный тренер
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Кристиан Илцер
|Главный тренер
|
Мирча Луческу
События
Матч окончен 1:2
Желтая карточка
120'
118'
Желтая карточка
116'
Желтая карточка
Замена
113'
112'
ГОЛ! 1:2
Желтая карточка
111'
Конец первого доп.тайма (1:1)
Начало второго дополнительного тайма
Начало второго дополнительного тайма
Желтая карточка
105'
Вторая желтая
105'
Замена
102'
Замена
102'
100'
Желтая карточка
97'
ГОЛ! 1:1
93'
Желтая карточка
Конец основного времени (1:0)
Начало первого дополнительного тайма
Начало первого дополнительного тайма
Желтая карточка
90'
Желтая карточка
90'
90'
Желтая карточка
Замена
84'
82'
Замена
Замена
75'
71'
71'
Замена
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
27'
Желтая карточка
11'
Начало матча