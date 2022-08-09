Штурм - Динамо: 09 августа 2022 смотреть онлайн
Матч завершен
Штурм
Грац
Хойлунд 27
1:2
Первый матч 0:1

Штурм - Динамо: 09 августа 2022 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Киев
Вивчаренко 97
Цыганков 112
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,
9 авг. 2022, 21:30 МСК
9.08.2022, 21:30 МСК
вторник
Cтадион ЮПиСи Арена
ЮПиСи Арена
Грац
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События

Матч окончен 1:2
Желтая карточка
Весел Демаку
120'
118'
Желтая карточка
Георгий Бущан
116'
Желтая карточка
Виктор Цыганков
Замена
Мориц Вельс
Александер Прасс
113'
112'
ГОЛ! 1:2
Виктор Цыганков
Желтая карточка
Александер Прасс
111'
Конец первого доп.тайма (1:1)
Начало второго дополнительного тайма
Желтая карточка
Грегори Вютрих
105'
Вторая желтая
Манприт Саркария
105'
Замена
Давид Шнегг
Амаду Данте
102'
Замена
Весел Демаку
Стефан Хирлендер
102'
100'
Желтая карточка
Александр Караваев
97'
ГОЛ! 1:1
Константин Вивчаренко
93'
Желтая карточка
Денис Гармаш
Конец основного времени (1:0)
Начало первого дополнительного тайма
Желтая карточка
Юсуф Газибегович
90'
Желтая карточка
Манприт Саркария
90'
90'
Желтая карточка
Сергей Сидорчук
Замена
Кристоф Ланг
Томи Хорват
84'
82'
Замена
Денис Гармаш
Владимир Шепелев
Замена
Иван Любич
Расмус Хойлунд
75'
71'
Замена
Константин Вивчаренко
Владислав Дубинчак
71'
Замена
Александр Караваев
Томаш Кедзиора
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Расмус Хойлунд
27'
Желтая карточка
Йон Горенц-Станкович
11'
Начало матча

Прошлые матчи

03.08.2022 03 авг. 2022 ср 21:00
Динамо
1 : 0
Штурм
03.08.2022 03 авг. 2022 ср 21:00
Динамо
1
Штурм
0

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