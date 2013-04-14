Сарагоса - Барселона: 14 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:3

Сарагоса - Барселона: 14 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 31 тур

Примера,

31 тур

Испания
14 апр. 2013, 20:00 МСК
14.04.2013, 20:00 МСК
воскресенье
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
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Предварительный состав

Сарагоса
мин
20
Гриппо
Симоне Гриппо
23
Кагава
Синдзи Кагава
8
Перейра
Андре Перейра
Запасные
2
Вигарай
Карлос Вигарай
-
11
Пуадо
Хави Пуадо
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

14.04.2013 14 апр. 2013 вс 20:00
Сарагоса
0 : 3
Барселона
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 20:00
Сарагоса
0
Барселона
3
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 22:00
Барселона
3 : 1
Сарагоса
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 22:00
Барселона
3
Сарагоса
1
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 21:00
Сарагоса
1 : 4
Барселона
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 21:00
Сарагоса
1
Барселона
4
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 22:00
Барселона
4 : 0
Сарагоса
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 22:00
Барселона
4
Сарагоса
0
05.03.2011 05 марта 2011 сб 22:00
Барселона
1 : 0
Сарагоса
05.03.2011 05 марта 2011 сб 22:00
Барселона
1
Сарагоса
0
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 19:00
Сарагоса
0 : 2
Барселона
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 19:00
Сарагоса
0
Барселона
2
21.03.2010 21 марта 2010 вс 23:00
Сарагоса
2 : 4
Барселона
21.03.2010 21 марта 2010 вс 23:00
Сарагоса
2
Барселона
4
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 23:00
Барселона
6 : 1
Сарагоса
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 23:00
Барселона
6
Сарагоса
1
16.02.2008 16 февр. 2008 сб 23:55
Сарагоса
1 : 2
Барселона
16.02.2008 16 февр. 2008 сб 23:55
Сарагоса
1
Барселона
2
26.09.2007 26 сент. 2007 ср 22:55
Барселона
4 : 1
Сарагоса
26.09.2007 26 сент. 2007 ср 22:55
Барселона
4
Сарагоса
1

Новости

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